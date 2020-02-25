Ежедневно саперы очищают окраины Алеппо от мин и фугасов

Окраины Алеппо ежедневно проходят саперы. Поселок Захра сейчас очищают от мин, оставленных террористами. Главная задача — обезопасить все дороги, ведущие в населенный пункт и, наконец, открыть их для движения транспорта.

Пока же военные только за день находят десятки мин и фугасов. Террористы покидали населенный пункт одновременно и с боем, и в большой панике. Боезапас бросили, как придется. Но кое-где расставили ловушки. Особенно — в подземельях.

Каждый день подразделение сирийских саперов подрывает несколько сотен килограммов взрывоопасных предметов. Если снаряды и мины не самодельные, то они почти всегда — с иностранной маркировкой. Американские гранатометы, турецкие противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты. Все это складывают в кучи и превращают в пыль. В день продвигаются метров на триста четыреста вдоль по улицам. Вслед за саперами идут бульдозеры — расчищают завалы.

Станислав Григорьев передает из Сирии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как сирийская армия отбила фармацевтический завод под Алеппо.