Ежедневно саперы очищают окраины Алеппо от мин и фугасов
Террористы покидали населенный пункт одновременно и с боем, и в большой панике.
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Фото, видео: ТАСС/IMAGESLIVE via ZUMA Wire, 5-tv.ru
Окраины Алеппо ежедневно проходят саперы. Поселок Захра сейчас очищают от мин, оставленных террористами. Главная задача — обезопасить все дороги, ведущие в населенный пункт и, наконец, открыть их для движения транспорта.
Пока же военные только за день находят десятки мин и фугасов. Террористы покидали населенный пункт одновременно и с боем, и в большой панике. Боезапас бросили, как придется. Но кое-где расставили ловушки. Особенно — в подземельях.
Каждый день подразделение сирийских саперов подрывает несколько сотен килограммов взрывоопасных предметов. Если снаряды и мины не самодельные, то они почти всегда — с иностранной маркировкой. Американские гранатометы, турецкие противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты. Все это складывают в кучи и превращают в пыль. В день продвигаются метров на триста четыреста вдоль по улицам. Вслед за саперами идут бульдозеры — расчищают завалы.
Станислав Григорьев передает из Сирии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как сирийская армия отбила фармацевтический завод под Алеппо.
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