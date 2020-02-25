Отец пятерых детей, погибших при взрыве газа под Омском, скончался от рака

Отец пятерых детей, которые погибли при взрыве газа в селе Седельниково Омской области, скончался от рака. Об этом сообщило издание «БК55».

Отмечается, что мужчина так и не дождался решения суда по делу.

Как сообщал 5-tv.ru, громкая трагедия в Седельниково произошла 22 января 2018 года. В этот день многодетный отец обратился к оператору автомобильной газозаправочной станции с просьбой наполнить его баллон сжиженным газом. Заправщик выполнил работу с нарушениями норм безопасности: он полностью заполнил баллон в условиях отрицательной температуры.

Мужчина привез баллон в теплый дом, и через несколько часов из-за разницы температур произошел взрыв. В последовавшем за ним пожаре погибли пятеро детей, которые находились на втором этаже дома. Отец получил ожоги, здоровью супруги был причинен тяжкий вред.

Несколько дней назад — уже после смерти многодетного отца — суд приговорил заправщика к четырем годам колонии общего режима. Владелец заправки и депутат Совета Тарского муниципального района Владимир Скиллер осужден условно на три с половиной года.