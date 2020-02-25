В Минспорта РФ обеспокоены ситуацией с обысками российских биатлонистов на ЧМ в Италии

Глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал скандал с российскими биатлонистами на Чемпионате мира в Италии. Полиция устроила в гостиничных номерах спортсменов обыски, изъяты смартфоны и ноутбуки.

«Мы обеспокоены ситуацией, которая сложилась на чемпионате мира по биатлону. Мы очень оперативно связались с МИД и нашим посольством в Италии. <…> Мы немедленно запросили информацию у Союза биатлонистов России, такая информация получена», — цитирует министра спорта РИА Новости.

Олег Матыцин добавил, что в ближайшее время состоится встреча сотрудников его ведомства и представителей Союза биатлонистов России (СБР).

«Но, повторяю, министерство является государственным органом, а взаимодействие с Международным союзом биатлонистов осуществляет СБР. Наша задача — создать в России условия для соблюдения участия тренеров и спортсменов в международных соревнованиях», — подчеркнул глава Минспорта РФ.

22 февраля итальянская полиция ворвалась в номера биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Правоохранители провели обыск, в результате которого были изъяты смартфоны и ноутбуки спортсменов. После этого Логинов отказался участвовать в гонке.

Позже появилась информация о том, что в отношении Логинова и Касперовича возбуждены уголовные дела. Якобы это связано с повторным нарушением биатлонистом антидопинговых правил и использованием его тренером чужой аккредитации. Однако речи об аресте пока не идет, спортсмен и его тренер смогли покинуть территорию Италии и вернуться на родину. Позднее стало известно, что он не вошел в состав сборной России на ближайший чемпионат Европы, который состоится в Минске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тренер Логинова объяснил решение взять чужую аккредитацию на ЧМ по биатлону.