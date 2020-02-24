СБР подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении Логинова и Касперовича

Союз биатлонистов России (СБР) подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Об этом сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на заявление президента организации Владимира Драчева.

Сам Касперович ранее заявил, что дело не может быть возбуждено до тех пор, пока он и его подопечный не ознакомятся с поданным в полицию заявлением Международного союза биатлонистов (IBU).

Уголовное производство начала полиция города Больцано в Италии. При этом об аресте спортсменов речи пока не идет. Российского биатлониста и его наставника выпустили из страны на родину. По имеющимся данным, конкретных обвинений обоим фигурантам не предъявили. При обысках в их номерах не нашли ничего запрещенного. Возбуждение уголовных дел, связанных с допингом, в подобных ситуациях — стандартная практика для итальянской полиции.

Изъятые у биатлониста и тренера мобильные телефоны им не вернули. Как добавил глава СБР, адвокат Логинова плотно займется его делом.

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