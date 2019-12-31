  1. Пятый канал
  4. Ученые предрекли планете скорую климатическую катастрофу

Ученые предрекли планете скорую климатическую катастрофу

, 6:13 | Анастасия Игонина 66

Таяние ледников и изменение северо-атлантического течения могут вызвать резкое похолодание.

Фото: www.globallookpress.com © Robert Haasmann

Тема:
Погода 4150

Климатическую катастрофу уже в этом столетии предрекают ученые. По мнению экспертов из Нидерландов, причиной этого может стать изменение северо-атлантического течения, сообщает издание Eurekalert.

Исследователи уверены, что смена течения приведет к резкому и существенному похолоданию в короткие сроки. Климатическая катастрофа произойдет уже в ближайшие сто лет. На направление северо-атлантического течения, в свою очередь, оказывает влияние таяние льда в Гренландии и рост объема осадков.

Ученые утверждают, что вероятность развития событий именно по такому сценарию достигает 15%. При этом специалисты полагают, что в действительности риск может быть выше, поскольку их расчеты не учитывают степень влияния таяния ледников в Арктике.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что уходящий год в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Тема:
Погода 4150
31 дек
Прогноз погоды на Новый год и праздничные дни для всех регионов страны
30 дек
Сильнейшие магнитные бури ожидаются в канун Нового года
30 дек
Непогода бушует на всей территории России
30 дек
Уходящий год в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
30 дек
Десятки регионов России накроют метели и ураганный ветер
29 дек
Снегопад обрушился на Петербург
27 дек
Ледяной дождь привел к массовым ДТП в Москве и Подмосковье
24 дек
Циклон и магнитные бури грозят испортить Новый год жителям европейской части России
24 дек
Климатический заговор против зимы. Что случилось с погодой в России?
23 дек
От Москвы до Сибири: Какая погода ждет россиян накануне Нового года

Читайте также

+4° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.91
-0.12 69.34
0.31
Гороскоп на 31 декабря: растущая Луна в Рыбах сулит откровенные разговоры

Последние новости

7:36
Видео: Куранты на Спасской башне Кремля отреставрировали перед Новым годом
7:29
«В эфире двинем»: Сюткин пообещал отомстить Шнурову за колкость в свой адрес
7:22
Кремль начал публиковать самые лучшие снимки Путина за 20 лет у власти
7:15
Собчак едва не забыла внести брак с Богомоловым в список важных событий года
7:08
Глава «Газпрома» рассказал о подписании контракта на транзит газа с Украиной
7:01
Прогноз погоды на Новый год и праздничные дни для всех регионов страны

Сейчас читают

Гороскоп на 31 декабря: растущая Луна в Рыбах сулит откровенные разговоры
«Они небалованные у меня!» Киркоров вступился за детей, которых заподозрили в вещизме
Швейцарский журналист рассказал, что поразило его во время интервью с Путиным

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]