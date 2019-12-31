Ученые предрекли планете скорую климатическую катастрофу

Климатическую катастрофу уже в этом столетии предрекают ученые. По мнению экспертов из Нидерландов, причиной этого может стать изменение северо-атлантического течения, сообщает издание Eurekalert.

Исследователи уверены, что смена течения приведет к резкому и существенному похолоданию в короткие сроки. Климатическая катастрофа произойдет уже в ближайшие сто лет. На направление северо-атлантического течения, в свою очередь, оказывает влияние таяние льда в Гренландии и рост объема осадков.

Ученые утверждают, что вероятность развития событий именно по такому сценарию достигает 15%. При этом специалисты полагают, что в действительности риск может быть выше, поскольку их расчеты не учитывают степень влияния таяния ледников в Арктике.

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