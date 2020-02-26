Скончался директор департамента финансового планирования Минобороны России
Глава ведомства Максим Лоскутов умер в Москве на 50-м году жизни.
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Фото, видео: cska.ru, ИЗВЕСТИЯ /Дмитрий Коротаев, /Александр Казаков
Директор департамента финансового планирования Минобороны России Максим Лоскутов скончался в Москве.
Глава департамента ушел из жизни в возрасте 49 лет. По предварительным данным, у него отказало сердце.
«25 февраля скоропостижно скончался директор департамента финансового планирования министерства обороны Российской Федерации Максим Владимирович Лоскутов. Предварительно, внезапная смерть наступила от острой сердечной недостаточности», — говорится в сообщении ведомства.
В 1992 году Лоскутов получил образование бухгалтера, а в 2006-м окончил Российскую академию госслужбы при президенте РФ по специальности «юриспруденция». С 2000 года на протяжении 13 лет работал на руководящих должностях в МЧС по линии экономики и финансов. В 2013-м возглавил департамент бюджетного планирования и социальных гарантий Минобороны.
Максим Лоскутов входил в состав наблюдательного совета ЦСКА. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, обладатель почетной грамоты президента Российской Федерации.
Ранее 5-tv.ru писал, что умер первый командующий внутренними войсками МВД РФ Василий Саввин.
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