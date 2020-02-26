Путин потребовал от полиции предельно жесткой реакции на подлоги и произвол
Президент России призвал руководство МВД избавляться от сотрудников, которые допускают фальсификации.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Kremlin Pool, 5-tv.ru
Подлоги и произвол со стороны полицейских требуют жесткой реакции их руководства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников», — сказал глава государства.
Лидер страны также призвал органы дознания и предварительного следствия действовать в рамках закона и соблюдать разумные сроки уголовного судопроизводства.
Вместе с тем Путин назвал одной из основных задач органов внутренних дел повышение раскрываемости преступлений.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин отметил позитивную роль активности общества по делу Голунова.
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