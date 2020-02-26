Суд арестовал подростков, планировавших нападение на школу в Саратове

Волжский районный суд Саратова арестовал до 25 апреля двух подростков, которые планировали нападение на одну из школ в Саратове.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, согласно показаниям задержанных, они намеревались убить не менее 40 человек.