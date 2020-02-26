Суд арестовал подростков, планировавших нападение на школу в Саратове
Согласно их показаниям, они намеревались убить не менее 40 человек.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, СК РФ
Волжский районный суд Саратова арестовал до 25 апреля двух подростков, которые планировали нападение на одну из школ в Саратове.
Заседание проходило в закрытом режиме.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, согласно показаниям задержанных, они намеревались убить не менее 40 человек.
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