Суд арестовал подростков, планировавших нападение на школу в Саратове

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Светлана Шевченко
Срочная новость 102

Согласно их показаниям, они намеревались убить не менее 40 человек.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, СК РФ

Волжский районный суд Саратова арестовал до 25 апреля двух подростков, которые планировали нападение на одну из школ в Саратове. 

Заседание проходило в закрытом режиме. 

Как сообщал ранее 5-tv.ru, согласно показаниям задержанных, они намеревались убить не менее 40 человек.

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