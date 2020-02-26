В Казани диагностирован коронавирус у троих россиян. Какие меры принимаются?
Трое туристов с круизного лайнера Diamond Princess, которые были эвакуированы в казанскую больницу. Там уже приняты особые меры безопасности.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder vi, 5-tv.ru
Роспотребнадзор сегодня сообщил о первых россиянах, у которых диагностирован коронавирус.
Это трое туристов с круизного лайнера Diamond Princess, которые были эвакуированы в казанскую больницу. Там уже приняты особые меры безопасности. Больным оказывается высококвалифицированная помощь.
А в Москве разыскивают пассажиров авиарейса "Тегеран - Шанхай". Один из них тоже оказался носителем инфекции. Мужчина сейчас находится в КНР. Именно там подтвердили диагноз. Сообщается, что китаец был в Москве транзитом и все время находился в маске. В нашем Минздраве заявили, что держат ситуацию на контроле.
В кафе и ресторанах должны теперь к дезинфекции подходят особо тщательно. Обрабатывать дверные ручки. Посуду мыть не меньше полутора часов при температуре 65 градусов. И – конечно, персонал, обязан надевать маски. В залах необходимо установить бактерицидные лампы. Предписание усилить меры антивирусной безопасности распространил Роспотребнадзор.
Оно касается не только общепитов, но и торговых центров, образовательных учреждений, транспортных объектов. Об испытаниях вакцин заявили одновременно в Китае и США. Но на это уйдет время. Поэтому россияне сами разработали методы профилактики от коронавируса. 37% считают, что поможет элементарная гигиена. На втором месте – отказ от посещения мест массового скопления людей. Почти четверть верят, что их спасут маски. Вирусологи – в целом – согласны.
Николай Иванов о заслоне коронавирусу.
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