«Белые каски» — пособники террористов и источники дезинформации». Выставка под таким названием открылась в Москве. В основе экспозиции — свидетельские материалы и интервью бывших сотрудников организации, а также очевидцев и вынужденных исполнителей провокаций.

«Даже такое беглое знакомство с материалами, которые представлены здесь, дает представление о том цинизме информационной войны, которую ведут западные спецслужбы против населения Сирии», — заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Два года назад мир облетели шокирующие кадры о якобы применении сирийской армией химического оружия против своих же мирных граждан. Российские военные провели собственное расследование и доказали, что видео не что иное, как фальшивка, изготовленная «Белыми касками» по заказу Запада.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «Белые каски» завершили съемки постановочного видео об использовании отравляющих веществ в Идлибе войсками САР.