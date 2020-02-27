Нарышкин заявил об информационной войне «Белых касок» против Сирии
Глава Службы внешней разведки РФ заявил, что организацию «Белые каски» финансируют западные спецслужбы, она ведет информационную войну против сирийского народа.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Anas Alkharboutli, 5-tv.ru
«Белые каски» — пособники террористов и источники дезинформации». Выставка под таким названием открылась в Москве. В основе экспозиции — свидетельские материалы и интервью бывших сотрудников организации, а также очевидцев и вынужденных исполнителей провокаций.
«Даже такое беглое знакомство с материалами, которые представлены здесь, дает представление о том цинизме информационной войны, которую ведут западные спецслужбы против населения Сирии», — заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Два года назад мир облетели шокирующие кадры о якобы применении сирийской армией химического оружия против своих же мирных граждан. Российские военные провели собственное расследование и доказали, что видео не что иное, как фальшивка, изготовленная «Белыми касками» по заказу Запада.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «Белые каски» завершили съемки постановочного видео об использовании отравляющих веществ в Идлибе войсками САР.
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