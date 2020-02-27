На Пятом канале акция «День добрых дел» для Маши Беловой
У девочки сразу два смертельных диагноза: врожденный порок сердца и редкое заболевание сосудов.
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Фото, видео: 5-tv.ru
На Пятом канале акция «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 7195 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.
Сегодня вместе с фондом «Детские сердца» мы собираем деньги для Маши Беловой. У нее сразу два смертельных диагноза: врожденный порок сердца и редкое заболевание сосудов.
Несмотря на все усилия врачей, состояние девочки ухудшается. Ей срочно требуется операция на сердце. За такой сложный случай готовы взяться только немецкие кардиохирурги.
Но лечение в Берлинской клинике стоит огромных денег — более двух миллионов рублей, семье девочки в одиночку не справиться. Как спасти Машу, расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как благодаря неравнодушных людям удалось собрать деньги для Тани Крусевой. У малышки — врожденный поликистоз почек. Необходима пересадка, донором согласился стать отец девочки.
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