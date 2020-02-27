Волшебник, робот, кот: в США репортер забыл отключить «маски» в Facebook перед прямым эфиром

Свидетелями нестандартного прямого эфира стали зрители одного из каналов в США. Телерепортер из Северной Каролины случайно включил фильтры для видео в Facebook. В итоге американцы узнали прогноз погоды от кота, бородатого волшебника и робота.

Ролик с репортажем журналиста быстро стал вирусным и набрал сотни тысяч просмотров. Сам репортер отнесся к ситуации с юмором. Кстати, это уже не первый раз, когда фильтры соцсетей ставят серьезных людей в неловкое положение. В прошлом году политики Пакистана время прямой трансляции случайно превратились в котов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Давид Манукян показал, как выглядит Ольга Бузова без фильтров и макияжа.