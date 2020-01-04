Давид Манукян показал, как выглядит Ольга Бузова без фильтров и макияжа

Ольга Бузова перестала скрывать роман с блогером Давидом Манукяном — пара на новогодние праздники поехала отдыхать в Куршевель. Поющая телеведущая делится романтичными видео и фотографиями у себя в сторис и ленте в Instagram. Не отстает от знаменитости ее новый возлюбленный. В одной из публикаций Давид Манукян показал Ольгу Бузову без фильтров и макияжа.

На кадрах телезвезда появляется без косметики и будто возмущается на бойфренда.

«Я же не накрашенная», — слегка хмурится и смущается Ольга в сторис.

Видео завершилось страстным и в то же время романтическим поцелуем влюбленных. Так DAVA (сценический псевдоним Манукяна) поздравил свою любимую с новым достижением — теперь на Instagram певицы подписано более 18 миллионов пользователей.

Поклонники заметили, что отсутствие мейкапа волнует телеведущую меньше всего. Она не сводит глаз с Давида Манукяна.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова показала, как сделать хорошее фото.