На Украине заявили о пошаговом плане по перехвату Крыма
Вице-премьер Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что полуостров «выскользнет из ослабевших рук России».
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Nikolay Gyngazov
Киев приготовил план по возвращению Крыма. Об этом заявил вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире радиостанции «Новое время».
По словам политика, план предусматривает 12 шагов. После выполнения 11-го пункта полуостров «выскользнет из ослабевших рук России», и Незалежная его перехватит, обещал Кулеба. Какие действия включают в себя этапы плана, он не уточнил.
Вице-премьер выразил надежду, что стратегию представят на следующей Мюнхенской конференции по безопасности, как представили стратегию для мира в Донбассе.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении отмечать День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь. По его словам, Киев будет поддерживать украинцев, проживающих на полуострове.
Ранее 5-tv.ru писал, что секретарь СНБО Украины предсказал развал России.
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