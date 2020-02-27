На Украине заявили о пошаговом плане по перехвату Крыма

Киев приготовил план по возвращению Крыма. Об этом заявил вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире радиостанции «Новое время».

По словам политика, план предусматривает 12 шагов. После выполнения 11-го пункта полуостров «выскользнет из ослабевших рук России», и Незалежная его перехватит, обещал Кулеба. Какие действия включают в себя этапы плана, он не уточнил.

Вице-премьер выразил надежду, что стратегию представят на следующей Мюнхенской конференции по безопасности, как представили стратегию для мира в Донбассе.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении отмечать День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь. По его словам, Киев будет поддерживать украинцев, проживающих на полуострове.

Ранее 5-tv.ru писал, что секретарь СНБО Украины предсказал развал России.