Китайский архитектор представил костюм, защищающий от коронавируса

Концепцию костюма под названием Be a Bat Man (Будь человеком-летучей мышью — Прим.ред.), спасающего от коронавируса, представил мировому сообществу китайский архитектор Сун Дайонг.

Модель напоминает крылья летучей мыши, в основе — углеродное волокно. Своеобразный плащ будет нагреваться и ультрафиолетом должен убивать все опасные микробы вокруг. Разработчик утверждает, что вирус не выживает при температуре 56 градусов Цельсия. В сложенном виде его можно носить, как рюкзак.

А пока, по последним данным, экипажу круизного лайнера Diamond Princess в Японии разрешили сойти на берег. На борту остался только техперсонал.

Всех пассажиров эвакуировали ранее. В том числе и троих россиян, у которых диагностировали коронавирус. Сейчас пациенты находятся в Казани на карантине.

В это время еще один круизный лайнер Meraviglia не смог пришвартоваться в порту Мексики. Один из членов экипажа почувствовал себя плохо, у него нашли грипп. Но даже после этого судно в порт не впустили. Ранее лайнеру не дали пришвартоваться на Каймановых островах и Ямайке.

Между тем, заражений все больше. Коронавирус диагностирован у трех с половиной тысяч человек за пределами Китая. Пятьдесят семь скончались. Первые заболевшие появились в Норвегии, в Грузии и в финской столице Хельсинки, а так же в Северной Македонии и Бразилии. Власти последней, кстати, решили не отменять масштабный уличный карнавал в Рио-де-Жанейро.

А вот проведение XXXII летних Олимпийских игр в Японии сейчас под большим вопросом. По данным на это утро в стране восходящего солнца заразились коронавирусом более восьмисот человек.

Между тем, в Роспотребнадзоре назвали новые пути распространения коронавируса. Заразиться можно не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду. Россиян призывают помнить о правилах личной гигиены.