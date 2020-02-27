Как выбрать платье? Фасоны на века от звездных красавиц

Коко Шанель говорила, что в гардеробе каждой женщины должно быть маленькое черное платье. Однако даже эта модель на века не способна заменить представительнице прекрасного пола то разнообразие нарядов, которое дал женщинам постоянно развивающийся мир моды.

Каждая девушка знает, как трудно выбрать платье, особенно, если шкаф ломится от одежды! На этот случай 5-tv.ru сделал подборку фасонов, которые никогда не выйдут из моды, и подчеркнут стиль красавицы.

Платье-свитер

Instagram @xenia_sobchak

Что может быть лаконичнее и проще? Прямой крой, крупная или не очень вязка, незатейливый узор — все это не будет отвлекать внимание от главного, то есть от вас. Ксения Собчак, известная своей тягой к сложным дизайнерским нарядам, и та не устояла перед обаянием простого платья!

Платье в стиле ретро

Instagram @alenavodonaeva

Нестареющая классика. Такой наряд можно охарактеризовать фразой — и в пир, и в мир, и в добры люди. Длина может быть чуть ниже колена, а может и приоткрывать ноги более явно. Для таких платьев подходят ткани цветочных расцветок или в горошек, как у Алены Водонаевой.

Платье с запахом

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Увы, не все могут похвастаться такой фигурой как Рената Литвинова. Но даже она не брезгует фасоном, который будто специально придумали, чтобы скрывать недостатки. Запах создаст эффектное впечатление и отвлечет внимание от изъянов фигуры. Главное, не перегружать образ деталями!

Платье-водолазка

Instagram @d_moroz

Это разновидность платья-свитера, но больше подходящая для томного вечера или даже прохода по красной ковровой дорожке кинофестиваля. Дарья Мороз выбрала белый цвет и струящуюся фактуру ткани, чтобы подчеркнуть свой неповторимый стиль.

Одними платьями, как известно, гардероб женщины не исчерпан. Поэтому 5-tv.ru собрал все последние тренды в моде и рассказал, что будут носить этой весной.