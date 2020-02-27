«Я очень несдержанный»: Богомолов рассказал, до чего его довела ярость

Известный российский режиссер Константин Богомолов публично рассказал о своих слабостях. В интервью Алене Долецкой театральный деятель признался, что зависит от чужого мнения и зачастую не может контролировать эмоции. Из-за своей вспыльчивости супруг Ксении Собчак не раз принимал опрометчивые решения. Например, будучи в ярости, он ушел из Московского художественного театра имени Чехова.

«Я очень несдержанный человек. Никогда не умел пропустить вещь, которая меня задевает. В свое время в ярости из МХАТа ушел, где у меня все было шоколадно. В эмоциональном порыве бросил заявление на стол, забрал вещи и ушел», — цитирует Богомолова Teleprogramma.pro.

Впрочем, режиссер не жалеет о своих эмоциональных порывах. Он убежден, что подобные состояния являются «честными проявлениями» человека и важны для становления его личности.

«Пусть даже в результате честного проявления ты потеряешь какие-то материальные возможности. Глобально для твоей личности это даст результат», — подытожил театральный деятель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Богомолов отправился ужинать с другой женщиной.