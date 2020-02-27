Военные Турции обстреливают российские самолеты в Идлибе
Пилоты вынуждены выпускать тепловые ловушки, чтобы защититься от огня.
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Фото, видео: Министерство обороны РФ, globallookpress.com /Matt Cetti-Roberts
Турецкие военнослужащие обстреливают позиции правительственной армии Сирии и российские самолеты в провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА Новости.
Эпицентр боевых действий располагается в районе поселков Найраб, Саан и Джубас. Турецкие силы активно ведут огонь по российской и сирийской авиации из переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Для защиты пилоты самолетов выпускают тепловые ловушки.
Во время обстрела турков позиции армии Сирии также атакуют террористы. Прорыву боевиков сквозь линию обороны сирийских военнослужащих препятствует авиация — собственная и ВКС РФ.
Отмечается, что действия Анкары стали ответом на авиаудар, в результате которого погибли как минимум двое турецких военных и еще двое получили ранения. Кто именно совершил атаку, не уточняется.
Официального заявления Минобороны по этому поводу пока не поступало.
Ранее 5-tv.ru уже сообщал о попытке турецких военных сбить военный самолет в Идлибе. Их целью стал бомбардировщик Су-24.
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