Стало известно как минимум о двух попытках сбить бомбардировщик Су-24 в Идлибе
Военные специалисты внимательно проанализировали видео, снятые на месте событий.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина; Telegram @milinfolive
Бомбардировщик Су-24 как минимум дважды пытались сбить в небе над сирийской провинцией Идлиб. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на видеозаписи с места инцидента.
Авторы канала проанализировали несколько роликов, снятых на месте событий. На кадрах они увидели турецкий бронеавтомобиль серии Kirpi с боевым модулем и системой радиоэлектронного подавления. Также были сняты люди в форме турецких военных, стреляющие из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).
«Внимательно изучив видеозаписи с БПЛА „Форпост“ <…>, где виден пуск ракеты ПЗРК, мы не обнаружили дислокацию, которая могла бы совпасть с дислокацией, рассматриваемой в видео № 2 (с ПЗРК — Прим. ред.). А это свидетельствует о том, что попыток атаковать авиацию ВКС было как минимум две и из разных мест», — полагают аналитики.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео попытки сирийских боевиков сбить Су-24 зенитной ракетой в небе над Идлибом. На кадрах видно, как в сторону самолета летит выпущенный боевиками снаряд. О принадлежности самолета, в который они целились, не сообщается.
Нашли ошибку?