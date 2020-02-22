Стало известно как минимум о двух попытках сбить бомбардировщик Су-24 в Идлибе

Бомбардировщик Су-24 как минимум дважды пытались сбить в небе над сирийской провинцией Идлиб. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на видеозаписи с места инцидента.

Авторы канала проанализировали несколько роликов, снятых на месте событий. На кадрах они увидели турецкий бронеавтомобиль серии Kirpi с боевым модулем и системой радиоэлектронного подавления. Также были сняты люди в форме турецких военных, стреляющие из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

«Внимательно изучив видеозаписи с БПЛА „Форпост“ <…>, где виден пуск ракеты ПЗРК, мы не обнаружили дислокацию, которая могла бы совпасть с дислокацией, рассматриваемой в видео № 2 (с ПЗРК — Прим. ред.). А это свидетельствует о том, что попыток атаковать авиацию ВКС было как минимум две и из разных мест», — полагают аналитики.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео попытки сирийских боевиков сбить Су-24 зенитной ракетой в небе над Идлибом. На кадрах видно, как в сторону самолета летит выпущенный боевиками снаряд. О принадлежности самолета, в который они целились, не сообщается.