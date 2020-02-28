«Не могу читать это!» — американский писатель резко высказался о «Преступлении и наказании»
Джеймс Эллрой рассказал, что ни разу не смог дочитать произведение Достоевского до конца.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Frank Röder / CHROMORANGE
Американский писатель Джеймс Эллрой заявил в интервью для El País, что ни разу не смог дочитать до конца произведение Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». При этом зарубежный прозаик довольно резко высказался о российском романе.
«Всякий раз, как я начинаю эту книгу, все заканчивается тем, что я думаю: «О, чувак, нет. Не могу читать это русское *** (чушь — ред.). Это не для меня», — сказал американский писатель.
71-летний Джеймс Эллрой приобрел популярность благодаря написанным им детективным историям. Писатель является автором таких произведений, как «Черная Орхидея», «Секреты Лос-Анджелеса», «Город греха», «Белый джаз» и множества других. Несколько его детективов были успешно экранизированы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американский писатель объяснил передачу прав на съемку своего рассказа школьнице за доллар.
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