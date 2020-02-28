Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по Идлибу

Президенты России и Турции обсудили в телефонном разговоре урегулирование ситуации в сирийском Идлибе. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал прессе глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, инициатором переговоров выступил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Разговор был подробный, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации», — сказал министр.

При этом он отметил, что пространство для диалога есть всегда. Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России провел переговоры с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном. На них он коснулся темы эскалации конфликта в Сирии и подчеркнул, что Анкара должна выполнять договоренности по действиям в Идлибе. По его мнению, последние полтора года этого не происходило.

«В ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня изнутри этой идлибской зоны, сирийская армия, конечно же, имеет полное право отвечать, подавлять террористов», — заявил Лавров.

Обострение сирийско-турецких отношений началось 27 февраля после очередной попытки Москвы и Анкары ввести режим тишины в САР. Террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали наступление на сирийские войска в провинции Идлиб, после чего армия САР открыла ответный огонь. Под него попали турецкие военные, которые не должны были находиться в регионе. В ответ армия Турции начала обстрел сирийских войск и российских самолетов, расположенных в зоне военных действий.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент института Ближнего Востока Евгений Сатановский оценил риск прямого военного столкновения между Турцией и Сирией.

* — запрещенная на территории РФ организация