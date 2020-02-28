«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии

Президент института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал турецко-сирийские столкновения, произошедшие в ночь на 28 февраля. На фоне кровопролитных событий в турецком издании Politic Türk появилось сообщение, что страна может официально объявить войну Сирийской Арабской республике. Однако российский политолог полагает, что президент государства Реджеп Тайип Эрдоган не готов к такому шагу.

Эксперт напомнил, что турецкий лидер воюет сразу на несколько фронтов, что, по его мнению, ничем хорошим не закончится.

«Если ситуация разовьется дальше, то новый турецкий султан, в виде которого себя явно понимает Реджеп Тайип Эрдоган, очевидно, поймет что воевать на несколько фронтов — вещь чрезвычайно вредная для здоровья. Он и без того с курдами воюет, а теперь начал с войсками Асада, также в Сирии и в Ираке на своей территории. Он воюет в Ливии, причем не сказать, что на стороне, которая выигрывает гражданскую войну. У него жесточайший конфликт с Северным Кипром. <…> Наполеон так не воевал, но Эрдоган не Наполеон, может быть, он куда талантливей, сомнительно конечно», — с иронией отметил Сатановский.

По словам политолога, обстановка в Турции сейчас невыгодна ее прецеденту. Помимо того, что в государстве слабая экономика, положение правящей партии в обществе накануне выборов далеко не лидирующее.

«Пробовать Россию на прочность для Эрдогана очень-очень вредно. У него слабая экономика. У него балансирует на грани обвала положение его партии после финансового кризиса. Именно поэтому он затеял военную провокацию, авантюру в Идлибе. Потому что если у вас скоро выборы, а ваши сторонники едва процентов 40 набирают, для того, чтобы остаться у власти, вам нужен большой взрыв», — отметил эксперт.

Он добавил, что Эрдоган — человек крайне непредсказуемый. Однако, по мнению специалиста, глава государства сейчас находится не в том положении, чтобы объявлять войну САР. А если это все-таки случится, Россия в связи с этим ощутимые убытки не понесет.

«Если он попробует не пустить наши нефтяные танкеры через проливы, конвенцию Монтре никто не отменял и, имея российский Крым на севере от себя и российские базы Тартус и Хмеймим — на юге, я бы не рекомендовал. Особенно учитывая тот погром армии, флоту и авиациитурецкой, который Эрдоган устроил в рамках санкций. <…> Единственная вещь, которая важна для него — личная власть. Если для сохранения личной власти, Турцию нужно будет превратить в руины, он это сделает», — подчеркнул Сатановский.

Политолог добавил, что любой удар по российским войскам Турции очень дорого обойдется.

«За любой удар по нашим войскам, если он состоится, всерьез оборотка будет очень жесткая, тут даже сомневаться не приходится«», — резюмировал эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сирийском Идлибе после воздушного удара погибли 33 турецких военных. На фоне этих событий охрана посольства РФ усилена в Анкаре.