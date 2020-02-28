Девять турецких солдат погибли в сирийском Идлибе

Девять турецких солдат погибли в сирийской провинции Идлиб в результате обстрела. Об этом сообщил губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган, расположенной на границе с Сирией.

«В Идлибе по нашим военным был нанесен воздушный удар со стороны сторонников режима (президента Сирии Башара Асада — Прим.ред.). В результате нападения погибли девять наших военных», — цитирует чиновника ТАСС со ссылкой на телеканал Эн-ти-ви.

Ситуация в Идлибе резко обострилась в начале февраля после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины. В ответ на это террористы усилили свои атаки.

Позже стало известно, что в Идлибе турецкие военнослужащие обстреливают позиции правительственной армии Сирии. В Кремле заявили, что Турция до сих пор не выполнила условия договоренностей по разведению сил в Идлибе, которые были достигнуты более года назад в Сочи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сирийском Идлибе нашли секретную химическую лабораторию боевиков.