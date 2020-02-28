Татьяна Васильева рассказала об изменах любимым мужчинам

Подробностями личной жизни поделилась с поклонниками Татьяна Васильева. В эфире передачи «Судьба человека» актриса рассказала, что не раз изменяла мужу и другим любимым мужчинам.

Первым супругом артистки стал ее коллега Анатолий Васильев. В период брака с ним Васильева встречалась с режиссером Московского театра сатиры Валентином Плучеком. По ее словам, Анатолий знал об их связи, но не вмешивался.

Плучек был не единственным, с которым Васильева крутила роман. Во время подготовки к спектаклю «Обыкновенное чудо» актриса сблизилась с актером Михаилом Державиным.

«Об этом все знали в театре. Ну, а как не влюбиться в такого красивого партнера, который так рьяно ухаживал? Правда, тогда Михаил был женат. Когда его супруга уезжала отдыхать, я переселялась к Мише с вещами. Меня все воспринимали как „походную жену“ в отсутствие настоящей, на что я не обижалась», — рассказала 73-летняя народная артистка.

Однако от супруга Васильева ушла ни к первому, ни ко второму любовнику. Она встретила актера Георгия Мартиросяна и влюбилась с первого взгляда.

В итоге Татьяна пришла к мужу и объявила об изменах. К тому моменту ее супруг тоже имел романы на стороне, но тяжело воспринял признание жены. Мартиросян стал ее вторым супругом, но брак с ним также не сложился. Как уверяет актриса, артист часто был не сдержан и обижал ее сына от первого брака Дмитрия.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Сватов» Федор Добронравов высказался о конфликте с коллегой Анатолием Васильевым и объяснил его уход из сериала.