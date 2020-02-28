Число жертв трагедии в московской бане могло увеличиться до трех

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Алиса Маркова
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По предварительным данным люди отравились химикатами в банном комплексе «Девятый вал».

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Число погибших в результате чрезвычайного происшествия с сухим льдом в московской бане увеличилось до трех. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источники. Хотя пока по официальным данным, жертв трагедии двое, пострадавших — пятеро.

По данным 5-tv.ru, в банном комплексе «Девятый вал» на юге столицы во время проведения вечеринки в честь дня рождения известного инстаблогера Екатерины Диденко, произошло ЧП, когда в бассейн высыпали 25 килограммов сухого льда. В итоге возникла реакция, в результате которой люди получили химические ожоги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места массового отравления людей химикатами в московской сауне.

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