Видео с места массового отравления людей химикатами в московской сауне
Трагедия произошла на дне рождения известного блогера Екатерины Диденко.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Два человека погибли в одной из бань Москвы в результате отравления химикатами в бассейне. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места трагедии.
Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел во время празднования дня рождения известного блогера Екатерины Диденко. Она называет себя «аптечным Ревиззоро», а на ее страницу в Instagram подписаны более одного миллиона человек.
Видео с праздника в соцсетях также выкладывали подруги девушки. Судя по роликам, в бане собралась компания людей примерно 30 лет. Детей с ними не было.
Как сообщал 5-tv.ru, массовое отравление химикатами произошло в результате засыпания искусственного льда в бассейн. В нем на тот момент находились несколько человек. Они получили химические ожоги. В результате двое скончались, еще пятеро пострадали. В распоряжении 5-tv.ru оказался список жертв и потерпевших. По факту трагедии в московской сауне возбуждено уголовное дело.
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