Видео с места массового отравления людей химикатами в московской сауне

Два человека погибли в одной из бань Москвы в результате отравления химикатами в бассейне. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места трагедии.

На кадрах видно, что у заведения стоят несколько автомобилей скорой помощи и экстренных служб. У части из них включены проблесковые маячки.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел во время празднования дня рождения известного блогера Екатерины Диденко. Она называет себя «аптечным Ревиззоро», а на ее страницу в Instagram подписаны более одного миллиона человек.

Видео с праздника в соцсетях также выкладывали подруги девушки. Судя по роликам, в бане собралась компания людей примерно 30 лет. Детей с ними не было.

Как сообщал 5-tv.ru, массовое отравление химикатами произошло в результате засыпания искусственного льда в бассейн. В нем на тот момент находились несколько человек. Они получили химические ожоги. В результате двое скончались, еще пятеро пострадали. В распоряжении 5-tv.ru оказался список жертв и потерпевших. По факту трагедии в московской сауне возбуждено уголовное дело.