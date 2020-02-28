5-tv.ru публикует список пострадавших в результате ЧП в сауне в Москве
Два человека погибли, еще как минимум пятеро пострадали в банном комплексе «Девятый вал» в результате химического отравления.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
5-tv.ru публикует список погибших и пострадавших в результате ЧП в сауне в Москве. По предварительным данным, известная инстаблогер Екатерина Диденко в компании друзей и мужа отмечала свой день рождения, ей исполнилось 29 лет. По информации РИА Новости, которые ссылаются на экстренные службы, гости праздника принесли для развлечения сухой лед и засыпали в бассейн 25 килограммов. После этого возникла химическая реакция, в результате которой два человека скончались от химических ожогов, еще пятеро пострадали.
Пострадали:
- Сергей С., 31 год
- Андрей Г., 29 лет
- Валентин Д., 32 года
- Вячеслав З., 32 лет
- Екатерина З., 24
Личности погибших устанавливаются. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии в банном комплексе «Девятый вал» по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что известная инстаблогер опровергла информацию о своей смерти после ЧП в сауне.
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