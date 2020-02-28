5-tv.ru публикует список пострадавших в результате ЧП в сауне в Москве

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Алиса Маркова
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Два человека погибли, еще как минимум пятеро пострадали в банном комплексе «Девятый вал» в результате химического отравления.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

5-tv.ru публикует список погибших и пострадавших в результате ЧП в сауне в Москве. По предварительным данным, известная инстаблогер Екатерина Диденко в компании друзей и мужа отмечала свой день рождения, ей исполнилось 29 лет. По информации РИА Новости, которые ссылаются на экстренные службы, гости праздника принесли для развлечения сухой лед и засыпали в бассейн 25 килограммов. После этого возникла химическая реакция, в результате которой два человека скончались от химических ожогов, еще пятеро пострадали.

Пострадали:

  1. Сергей С., 31 год
  2. Андрей Г., 29 лет
  3. Валентин Д., 32 года
  4. Вячеслав З., 32 лет
  5. Екатерина З., 24

Личности погибших устанавливаются. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии в банном комплексе «Девятый вал» по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что известная инстаблогер опровергла информацию о своей смерти после ЧП в сауне.

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