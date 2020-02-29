Сотрудники экстренных служб вынесли два тела из банного комплекса на Коломенском проезде в Москве. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с работой медиков.

На кадрах видно, что тела помещены в черные мешки. Их сначала перекладывают на носилки, а затем загружают в автомобиль скорой помощи. За происходящим наблюдают сотрудники полиции.

Как сообщал 5-tv.ru, трагедия в московской бане произошла вечером 28 февраля. Компания молодых людей собралась на празднование дня рождения блогера Екатерины Диденко. Во время вечеринки в бассейн с людьми засыпали сухой лед. В результате химической реакции погибли два человека, еще несколько пострадали.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть третья статьи 109 УК РФ). По данным следствия, причиной гибели людей стало «использование химических элементов для создания визуальных эффектов».