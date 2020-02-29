Пять человек, общавшихся с больным коронавирусом иранцем, госпитализированы в Москве

Пять человек, которые контактировали с зараженным коронавирусом гражданином Ирана, госпитализированы в Москве. Пациенты прошли полное обследование, по результатам которого инфекция у них не подтвердилась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

«В настоящий момент определены лица, которые имели близкий контакт с зараженным, и установлено их местонахождение. Трое уже покинули территорию РФ, пять человек госпитализированы в инфекционную больницу № 1», — говорится в сообщении штаба.

Гражданин Ирана 19 февраля вылетел из Тегерана в Москву, где прибыл в аэропорт «Шереметьево». На территории российской столицы мужчина провел порядка 16 часов. Все это время он находился в капсульном отеле, находящимся рядом с воздушной гаванью, а после отправился рейсом в Шанхай. Оттуда с пересадками иранец доехал до города Чжунвэй. Там 26 февраля у него подтвердили коронавирус.

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