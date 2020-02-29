Автобус с детской футбольной командой перевернулся под Ульяновском, одному человеку оторвало руку

Страшное ДТП с детьми произошло на трассе Р-178 около поселка Порецкое Кузоватовского района Ульяновской области. Автобус с детской футбольной командой ехал по маршруту Кузоватово — Ульяновск. В ходе движения он совершил съезд в кювет, а после перевернулся.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадали три человека. Одному из пассажиров оторвало руку. Как стало известно 5-tv.ru, всего в салоне транспортного средства находилось порядка 30 человек. Юные спортсмены ехали с сопровождающими.

На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель Lada сбил беременную девушку и попытался скрыться с места ДТП в Ульяновске.