Автобус с детской футбольной командой перевернулся под Ульяновском, одному человеку оторвало руку
По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
Пять самых опасных энергетических вампиров среди знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: МЧС РФ
Страшное ДТП с детьми произошло на трассе Р-178 около поселка Порецкое Кузоватовского района Ульяновской области. Автобус с детской футбольной командой ехал по маршруту Кузоватово — Ульяновск. В ходе движения он совершил съезд в кювет, а после перевернулся.
По предварительной информации, в результате происшествия пострадали три человека. Одному из пассажиров оторвало руку. Как стало известно 5-tv.ru, всего в салоне транспортного средства находилось порядка 30 человек. Юные спортсмены ехали с сопровождающими.
На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель Lada сбил беременную девушку и попытался скрыться с места ДТП в Ульяновске.
Нашли ошибку?