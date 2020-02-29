Склад на площади семь тысяч квадратных метров полыхает в Подмосковье

Крупный пожар произошел на одном из складов в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, пламя вспыхнуло на плодово-овощной базе в селе Софьино. По предварительным данным, в настоящий момент площадь возгорания составляет семь тысяч квадратных метров.

Очевидец происшествия, проезжавший в момент пожара по Киевскому шоссе, записал видео. Как видно на кадрах, опубликованных сети, над зданием видны клубы густого дыма.

В МЧС подтвердили информацию об инциденте. Сейчас на месте ЧП работают пожарные расчеты. Обстоятельства и причина случившегося устанавливаются. Данные о пострадавших не поступали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупный пожар охватил территорию двух складов с резиновыми изделиями в подмосковном поселке Новый Красногорского района.