Мощный пожар охватил территорию складов возле военного госпиталя Вишневского в Подмосковье

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Алиса Маркова
Эксклюзив 37

Пламя охватило площадь в четыре тысячи квадратных метров. Возгорание произошло в поселке Новый Красногорского района.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Сухоруков, 5-tv.ru

Крупный пожар охватил территорию двух складов с резиновыми изделиями в подмосковном поселке Новый Красногорского района. По данным МЧС, огонь распространился по территории около четырех тысяч квадратных метров.

По предварительным сведениям, рядом со складами располагается военный госпиталь Вишневского. Известно, что имеется угроза распространения огня.

На месте работают сотрудники МЧС. Ожидается прибытие специализированной группы для замера уровня вредных веществ в воздухе. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что четверо детей и трое взрослых едва не погибли при пожаре в Ленинградской области.

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