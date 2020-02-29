Видео ДТП под Ульяновском, где перевернулся автобус с детской футбольной командой
По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека. Одному оторвало руку.
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Фото, видео: МЧС России
В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с автобусом, который перевернулся на трассе Р-178 в Кузоватовском районе Ульяновской области. В салоне транспортного средства ехала детская футбольная команда вместе с сопровождающими из поселка Новоспасское в Ульяновск на соревнования.
По предварительным данным, в результате аварии травмы получили три ребенка. Одному оторвало руку. Пострадавших везут в городскую больницу.
По информации МЧС, всего в автобусе находилось шесть детей, столько же взрослых и один водитель. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель Lada сбил беременную девушку и попытался скрыться с места ДТП в Ульяновске.
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