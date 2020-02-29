В «Аэрофлоте» прокомментировали задержку рейса из Пекина в Москву

В авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировали 5-tv.ru задержку рейса из Пекина в Москву. Как сообщали местные СМИ, у одного из пассажиров на борту воздушного судна был выявлен коронавирус.

«Задержка рейса была связана с решением китайских властей о проведении дополнительных мероприятий по предупреждению распространения вирусной инфекции. В настоящее время мероприятия завершены, борт вылетел в 14.30. Пассажирам принесены извинения за задержку рейса по независящим от компании причинам», — заявили в пресс-службе авиаперевозчика.

Как уточнили в посольстве России в Китае, на борту, следовавшем рейсом Москва — Пекин, находилось 20 пассажиров из России и 15 членов экипажа. Ни у кого из них инфекция не была подтверждена.