Самолет не может вылететь из КНР в РФ из-за проверки на коронавирус

В китайском аэропорту «Шоуду» задерживается самолет российской авиакомпании. Авиалайнер прибыл в Пекин из Москвы утром 29 февраля. Как сообщают местные СМИ, у одного из пассажиров на борту воздушного судна был выявлен коронавирус, в связи с чем все, кто находился в салоне самолета, включая экипаж, были доставлены в специальное учреждение для прохождения медицинской диагностики.

Как уточнили в посольстве России в Китае, на борту, следовавшем рейсом Москва — Пекин, находилось 20 пассажиров из России и 15 членов экипажа. Ни у кого из них инфекция не была подтверждена. Решается вопрос о помещении людей на карантин. Дипведомство в контакте с компетентными органами Китая отслеживает развитие ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор призвал граждан РФ по возможности отказаться от поездок за рубеж.