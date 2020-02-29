В эфире шоу-программы Ивана Урганта на Первом канале звезда Comedy Club Гарик Харламов признался: он обожает шутить про Ларису Гузееву и Елену Малышеву.

Юморист пришел на съемки вечернего шоу в свой день рождения. В ходе разговора Ургант поинтересовался у Харламова, почему тот постоянно распространяет в Instagram информацию о программе «Давай поженимся» и «Жить Здорово». На что получил ответ: Гарик так сильно любит эти передачи, что готов ежедневно посвящать им посты.

«Я обожаю эту передачу. Причем бразды правления сейчас перешли от госпожи Гузеевой моей любимой, — она прекрасна, — от „Давай поженимся“ к „Жить здорово“. Это то, что дает мне силы каждый день», — объяснил юморист.

Instagram @garikkharlamov

В последнее время резидент Comedy Club все чаще публикует в социальной сети эпизоды из популярных программ с Еленой Малышевой и Ларисой Гузеевой, подписывая их шуточными фразами. Однако юморист старается не забывать и про голливудских звезд. Так, например, он очень любит пообсуждать с подписчиками Арнольда Шварценеггера, Леди Гагу или Сильвестра Сталлоне.

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