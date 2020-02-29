«Он был в коме»: Бабкина рассказала, как вернула к жизни попавшего в аварию сына

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала, как вернула к жизни попавшего в аварию сына. В эфире программы «Секрет на миллион» эстрадная певица вспомнила, как Данила чуть не умер накануне своего 17-летия.

Подросток взял машину отца и решил вместе с одноклассником покататься по ночному городу. В какой-то момент юноша не смог справиться с управлением и врезался в дерево.

«Мне в 4 утра поступил звонок в дверь. Я почувствовала, что что-то случилось. Мать всегда все чувствует. В дверях стоят два милиционера, и первый мой вопрос: „Он живой?“. Они говорят: „Да, его увезли“», — приводит слова Бабкиной Teleprogramma.pro.

Взволнованная знаменитость попыталась разбудить мужа, но тот лишь отмахнулся от ее просьбы и отказался ехать с ней в больницу к сыну.

«Он был в коме… Ровно до того момента, как я приехала. Это происходит всегда один раз в жизни. Второй раз, с братом, у меня не получилось. Я просто вошла в тело сына, и он открыл глаза, а затем сказал: „Мама, мне больно, забери меня отсюда“», — поведала Бабкина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Надежда Бабкина расплакалась на шоу Леры Кудрявцевой.