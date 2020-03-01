Вторая волна коронавируса: инфекция рушит финансовые рынки, отменяет мероприятия и провоцирует бунты

На этой неделе планету накрыла вторая волна коронавируса. Он уже на всех континентах. Заражены свыше 80 тысяч пациентов. Под угрозой срыва оказались Олимпиада в Японии и Чемпионат мира по футболу в Европе. Туризм летит в пропасть. Есть только несколько государств, которые успешно противостоят вирусу — и первая среди них Россия. ВОЗ уже рекомендует остальным брать пример с нашей страны. А что мы такого особенного сделали? Просто все ответственные ведомства качественно выполняют свою работу.

Так Роспотребнадзор в ежедневном режиме дает рекомендации. А соответствующие службы тщательно выполняют предписанные правила. А вот в Европе, и особенно в Италии, вроде и знали и говорили, но никак не могут даже приостановить рост числа заболевших, и там начинается паника. По опустевшим улицам Милана и Венеции прогулялся корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Зименкин.

Вместо людей по венецианским улочкам теперь гуляют только ветер и вирус. Привычно многолюдный туристический город опустел буквально на глазах за считанные дни. Из-за вспышки китайской пневмонии жители перестали выходить из домов, в популярных местах для фотосессий — ни души.

Те, кто все же рискует выйти на улицы, ведут себя максимально осторожно: всего за неделю количество заболевших в северной Италии выросло в десять раз — до семисот человек. Чтобы сдержать распространение болезни, там досрочно завершили знаменитые зимние карнавалы, которыми в средние века, по иронии, отмечали годовщину окончания чумы.

«Все это стало для нас неожиданностью. Мы создаем электронные системы оповещения для населения и параллельно хотим установить и причину вспышки», — говорит глава национальной службы гражданской обороны Италии Анджело Борелли.

Того самого «нулевого» пациента пока безуспешно разыскивает и полиция, и медики. Сначала подозревали 38-летнего жителя городка Кодоньо: нашли его быстро, поняли, что ошиблись, и снова впали в прострацию.

«Теперь уже невозможно понять, кто стал нулевым пациентом и где его искать. Наша главная задача сейчас — это выявить как можно большее число носителей вируса и оградить от них население», — заявляет вирусолог Илария Капуа.

В то, что китайская зараза все-таки сможет добраться до Европы, в Италии, кажется, не верили до последнего. После вспышки в Ухане страна одной из первых отменила прямые рейсы в Поднебесную и обратно. Подстраховаться власти не захотели и зря. Туристов из других стран никто не проверял.

«СМИ местные говорят, что китайцы меняли рейсы в Германии, Франции, Дубае. И прилетали в Италию, а тут контроль был ослаблен. Прямые рейсы они отменили и расслабились, вот так вот», — рассказывает студентка Мария Шевеленко.

И открытые границы стран Шенгена уже выстлали коронавирусу красную дорожку. Количество заболевших в Европе растет с каждым днем, первые очаги инфекции зафиксированы в Осло, Барселоне, Париже и Вене. Точное число инфицированных подсчитать невозможно.

«Не хотелось вводить людей в замешательство, панику создавать. То, что мы имеем сейчас — это отсроченное эхо полумер, которые были предприняты в Китае и расслабленность Европы», — говорит член общественного совета при министерстве здравоохранения РФ Александр Абдин.

Международные эксперты согласны: нового витка эпидемии можно было бы избежать. В пример снова ставят Россию, где сразу же после вспышки в провинции Хубэй ввели жесткий режим контроля в аэропортах и на вокзалах. Результат — налицо: за два месяца всего два заболевших, да и те — уже выздоровели.

«Есть страны, в которых уже давно нет ни одного нового заболевшего. Это Филлипины, Индия и, конечно, Россия. Их пример доказывает, что агрессивные ранние меры по предотвращению помогают», — отмечает глава всемирной организации здравоохранения Тедрус Гебрейсус.

Тем временем, борьбу с инфекцией продолжают и в эпицентре новой вспышки — Милане. Именно туда из-за сезонных скидок хлынул огромный туристический поток. В городах Ломбардии — пост апокалиптическое зрелище — оцепленные районы, которые невозможно покинуть. Бары, гастрономы и торговые центры закрываются на комендантский час.

«В рабочее время кафе и рестораны едва заполнены наполовину, чего обычно здесь не бывает. Места, где подают традиционные для Ломбардии деликатесы — пиццу, белые трюфели и копчености, работают практически себе в убыток. Спроса на гастрономические изыски нет, как и людей на улицах», — демонстрирует корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Зименкин.

Впервые, пожалуй, за столетия опустела главная площадь Милана — Пьяцца-Дель-Дуомо, в знаменитом театре «Ла Скала» отменены концерты, а показы Недели высокой моды прошли в пустых залах. На презентацию новой коллекции Джорджио Армани не пустили ни зрителей, ни звезд шоу-бизнеса. Другие кутюрье то ли в шутку, то ли всерьез собираются пошить ультрафиолетовый щит от инфекции.

«На эту неделю моды вообще практически не приходили люди, а те, кто пришел, надевали медицинские маски. Армани решил провести показ в формате трансляции и многие его поддержали, потому что вокруг — паника», — сообщает фэшн-фотограф Соно Ренцо.

А на днях коронавирус посягнул и на важнейшие ценности мусульманского мира. Священные города Мекка и Медина закрыты для посещения. Сотни тысяч паломников которые, пришли поклониться главным святыням исламского мира, отправляются домой.

«Они взяли время на десять или две недели, для того, чтобы закупить оборудование обучить медперсонал, пользоваться им. Что бы отследить и не пускать людей с симптомами», — рассказывает муфтий Равиль Панчеев.

Чтобы сохранить здоровье людей, власти десятка стран перенесли и ряд спортивных событий: под угрозой этап юниорского чемпионата мира по хоккею, первенство мира по настольному теннису, возможно, даже футбольный Чемпионат Европы и это — не все. Матчи в Италии уже сейчас проходят без зрителей. Голы там забивают под жидкие аплодисменты. Своей тревогой делится и паралимпийка Елена Третьякова: в связи с эпидемией под вопросом оказались даже игры в Токио.

«Это будет осадок на всю жизнь. Мне 28 и для меня это будет последний старт. Получится что я себя не реализовала. Для меня будет очень тяжело это принять», — говорит легкоатлетка Елена Третьякова.

Окончательного решения в Международном Олимпийском комитете пока не приняли: взяли тайм-аут до мая. Хотя японцы честно признались: никакого запасного плана у них нет. Распространение коронавируса вышло из-под контроля и напрямую угрожает всему человечеству: число погибших растет в Южной Корее и Японии, первые жертвы появились в Иране и даже Франции. На днях в больницу, где скончался первый гражданин страны, прибыл сам президент Эммануэль Макрон. Пытался успокоить население, получилось наоборот.

«Перед нами кризис, грядет эпидемия. Наш долг — противостоять ей наилучшим образом», — сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

И уже понятно: если власти стран, где уже хозяйничает коронавирус, не предпримут решительных мер, а тех куда зараза еще не добралась, не посмотрят на то, как надо предотвращать эпидемию, то вслед за вслед за отменой концертов, ограничением доступа к святыням и закрытым границах могут прийти более серьезные последствия. В той же Южной Корее, где заражено 3150 граждан, петицию в поддержку импичмента президента подписали больше миллиона человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Том Круз помещен в карантин из-за коронавируса.