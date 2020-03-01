Отец Юлии Началовой запел через год после смерти дочери

Отец Юлии Началовой запел спустя год после безвременной кончины дочери. Как сообщает сайт KP.RU, композитор в эфире шоу на федеральном телеканале исполнил песню для звездной «мамы» ушедшей из жизни певицы — Ирины Понаровской.

Во время номера Виктора Началова на экранах в студии появлялись архивные фото Юлии. Зрители и, в частности, заслуженная артистка РФ едва сдерживали слезы.

«Хочу тебе отчитаться, Витя, у меня в прошлом году был первый за долгие годы сольный концерт в Воронеже (родной город Юлии Началовой — Прим.ред.), и концерт был действительно классный. Я пела живьем, звучали все Юлины песни, и мы даже завели ее подпевки. Зрителям я сказала: „Юля в этот день сегодня с нами, вы слышите ее голос“. И это единственное, что я могла для нее сделать», — сказала Ирина Понаровская после выступления Виктора Началова.

Юлия Началова скоропостижно скончалась 16 марта 2019 года на 39-м году жизни в одной из московских клиник. Внезапная смерть певицы шокировала ее поклонников. Знаменитость похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в день рождения Юлии Началовой Дмитрий Маликов исполнит их совместную песню. Ушедшая из жизни прошлой весной певица успела записать свою партию дуэта на смартфон.