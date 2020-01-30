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  4. В день рождения Началовой Маликов исполнит их совместную песню

В день рождения Началовой Маликов исполнит их совместную песню

, 10:56 | Светлана Александрова 61

Ушедшая из жизни прошлой весной певица успела записать свою партию дуэта на смартфон.

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Фото, видео: Instagram @julianachalova, @dmitriy_malikov

Тема:
Юлия Началова 166

 

Трагически ушедшей из жизни Юлии Началовой 31 января исполнилось бы 39 лет. В день ее рождения Дмитрий Маликов исполнит песню, которую они собирались записать вместе, на своем юбилейном концерте — сам артист отметил свое 50-летие 29 января.

В интервью «АиФ» певец рассказал, что с идеей спеть дуэтом Юлия пришла к нему осенью 2018 года. Маликов отнесся к предложению, по его словам, «сдержанно положительно», поскольку подходящей песни не было. Началова исчезла примерно на полтора месяца и появилась с композицией, которая показалась артисту «симпатичной». Однако через некоторое время певица снова пропала.

«У нее начались неприятности, приведшие к трагедии. И уже после того, как ее не стало, мне позвонили ее родители и сказали, что осталась эта запись голоса. Поэтому если есть возможность, нельзя ли исполнить Юлино пожелание и спеть ее?» — рассказывает Маликов.

И вот, премьера песни состоится в день ее рождения Юлии Началовой. Дмитрий собирается посвятить ее всем рано ушедшим коллегам: Жанне Фриске, Евгению Осину, Крису Кельми, Мурату Насырову, Олегу Яковлеву и другим.

В конце ноября, как сообщал 5-tv.ru, пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева заявила, что в ближайшее время будут представлены несколько ранее неизвестных песен в исполнении ушедшей из жизни артистки, в их числе одна, записанная с народным артистом России. Имя исполнителя Исаева тогда не назвала.

Тема:
Юлия Началова 166
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