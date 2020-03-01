В Instagram Диденко после смерти мужа и двух друзей в бане выросло число подписчиков

Популярная инстаблогер Катерина Диденко трагически потеряла мужа и двоих друзей во время своей вечеринки в честь 29-летия. Для развлечения и незабываемого шоу заблаговременно гости праздника приобрели 25 килограммов сухого льда. Его из громоздкого контейнера веселая компания высыпала в бассейн, несколько человек нырнули в воду…

Двоих спасти не удалось, надышавшись выделившимся в результате химической реакции углекислым газом люди потеряли сознание и ушли под воду — захлебнулись. Муж блогерши скончался спустя несколько часов в больнице. Еще четверо по-прежнему остаются в реанимации с отравлением углекислым газом. За их жизни борются столичные врачи.

Тем временем Катерина Диденко, как полагается блогеру, не перестает создавать контент для своей аудитории. Тем более, что после ужасной трагедии число ее подписчиков в Instagram значительно увеличилось — с одного миллиона до миллиона трехсот тысяч.

Сначала — спустя пару часов после трагедии — Диденко выложила в сторис видео, на котором она запечатлена у дверей реанимации в больнице. На записи она не плачет, но голос дрожит.

«Я жива. Я нахожусь под дверями реанимации. Я не знаю, кто умер. Валя (супруг) в реанимации находится. Я не знаю в каком состоянии», — сказала блогерша.

Однако после волны жесткого негатива в комментариях, запись Диденко удалила. В комментариях ее обвиняли в хайпе на трагедии, которая произошла с ее близкими. Также критиковали за необразованность, спрашивая, как человек, называющий себя профессиональным фармацевтом мог не знать о смертельной опасности реакции от взаимодействия воды с большим количеством сухого льда. Видимо, прочитав это, звезда Instagram закрыла комментарии.

После, уже днем 29 февраля, она опубликовала в сторис еще несколько видео, на которых она, сидя на диване, рыдает, и просит дать ей контакты специалиста, что окажет профессиональную психологическую помощь. Ролики она сопроводила текстом и специальным окошечком, в котором можно оставить комментарий. Обычно таким приемом блогеры пользуются для увеличения вовлеченность аудитории.

«Вчера не ревела, а сегодня меня прям прорвало. Вчера я думала, что это сон, а сегодня Настя проснулась и говорит: „А где папа?“ Не знаю, что ей сказать. Те, кто может оказать профессиональную психологическую помощь, напишите сюда. Даже не знаю, куда обращаться», — сообщила Диденко.

Сейчас подписчики Катерины Диденко в соцсети, число которых заметно возросло после трагедии, пытаются понять, что толкает мать двоих детей, потерявшую мужа и друзей продолжать «кормить» фолловеров контентом: глупость, циничность или желание «прославиться»? А может быть после этого ее позовут на одно из шоу на федеральном телеканале? Известно, что за участие в программах платят неплохие деньги. Пока подписчики не могут прийти к единому мнению.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что певица Юлия Савичева жестко раскритиковала блогершу, записавшую видео после смерти мужа и друзей в бане. Тем временем, по факту ЧП в московской бане возбуждено уголовное дело.