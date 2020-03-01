«Всех на всех»: Россия и Украина провели переговоры по обмену удерживаемых лиц

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудили условия обмена удерживаемых лиц в формате «всех на всех», сообщается на странице офиса президента Украины в Facebook.

Facebook / president.gov.ua

Переговоры проходили в Минске. Участие в них также приняли представители российской и украинской делегаций.

«Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате „всех на всех“, о котором договорились лидеры „Нормандской четверки“ во время встречи в Париже в декабре 2019 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе заседания особое внимание уделялось необходимости продолжения переговоров до тех пор, пока не будут достигнуты все договоренности лидеров «Нормандской четверки».

В свою очередь Андрей Ермак заявил, что готов провести следующий этап обмена в марте 2020 года.

Ранее 5-tv.ru стало известно об угрозе срыва апрельской встречи лидеров «нормандской четверки».