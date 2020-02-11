МИД заявил об угрозе срыва апрельской встречи лидеров «нормандской четверки»
С декабря Киев выполнил лишь одно из шести условий парижского саммита по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Смотрите также:
Закрыть
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились и выходят на совместные прогулки
Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений
Кого из знаков зодиака стрела Амура сразит в феврале?
«Добро пожаловать, доченька!» — Жена Тарасова показала первые фото из роддома
Фото, видео: Paul Zinken/dpa/ТАСС
Апрельская встреча лидеров государств в «нормандском формате» может сорваться из-за невыполнения Киевом большинства условий парижского саммита. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.
В декабре во время встречи «нормандской четверки» в столице Франции представители Западной и Восточной Украины взяли на себя ряд обязательств. К апрелю 2020 года стороны договорились: провести обмен пленными, развести силы на трех новых участках линии соприкосновения, продвинуться в разминировании, законодательно закрепить «формулу Штайнмайера», открыть новые пункты пропуска, согласовать правовые нюансы особого статуса Донбасса.
Из шести пунктов «парижского пакета» украинская сторона пока выполнила лишь обмен удерживаемыми лицами. На фоне звучащих из Киева заявлений такое промедление вселяет сомнение, что предстоящая встреча в Берлине состоится, сказал Руденко. Если Украина не завершит обещанное в ближайшие два месяца, следующий саммит перенесется на неопределенный срок, уверен заместитель министра.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия готова к обмену послами с Украиной. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.
Нашли ошибку?