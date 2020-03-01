«Показали, на что способен русский солдат»: Путин отметил доблесть десантников 6-й роты

Президент РФ Владимир Путин отметил доблесть и храбрость десантников и офицеров шестой роты, вступивших в неравный бой с террористами в Аргунском ущелье 20 лет назад. С речью он выступил на концерте памяти в Пскове.

«Сегодня мы собрались, чтобы почтить память и поклониться подвигу бойцов легендарной шестой парашютно-десантной роты. 20 лет прошло с тех трагических и героических событий в Аргунском ущелье. Но отвага солдат и офицеров, вступивших в неравный бой с бандитами, навсегда останется в летописи воинской славы Отечества», — начал свою речь Путин.

По его словам, в начале 2000-х Россия переживала очень сложные времена. Прежняя система экономики разваливалась, внутри страны велась разрушительная политическая борьба. Моментом слабости воспользовались внешние силы,

«Россия вынуждена была противостоять жестоким атакам международного терроризма на Северном Кавказе. Речь шла без всякого преувеличения о судьбе России, о сохранении ее целостности, об обеспечении безопасности наших граждан. И бойцы шестой роты стояли насмерть, защищая Родину», — подчеркнул президент.

Он отметил, что молодые ребята «с честью выполнили свой ратный долг». Они продемонстрировали доблесть и верность присяге, вступив в неравный бой и сражаясь до последнего.

«Молодые совсем люди, только что бывшие на гражданке. В стране не было такого подъема общего патриотизма, как было, скажем, во время Великой Отечественной войны. Они попали в самое пекло. Удивительно. Показали, на что способен русский солдат. Это, конечно, идет из истории. Но это, конечно, идет и из семьи. Обращаюсь сейчас к родственникам наших героев: низкий поклон их родителям, близким», — сказал глава государства.

Российский лидер заверил, что подвиг десантников не будет забыт.

«Вечная слава и вечная память бессмертной шестой роте. Спасибо», — заключил он.

Как сообщал 5-tv.ru, 1 марта проходят памятные мероприятия по случаю 20-летия со дня сражения военнослужащих шестой парашютно-десантной роты в Аргунском ущелье. Девяносто десантников вступили в бой с двумя с половиной тысячами боевиков. Военнослужащие отказывались сдаваться и удерживали высоту до последнего. Чтобы почтить память воинов, Владимир Путин приехал в Псков.