В Мосгорздраве не подтвердили коронавирус у вернувшегося из Милана москвича

Коронавирус у вернувшегося из итальянского Милана жителя Москвы пока не подтвердился. Об этом сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

В сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сказано, что пациент с подозрением на COVID-19 лежит в инфекционной больнице № 1.

«В настоящий момент он проходит комплекс диагностических мероприятий. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен», — говорится в сообщении.

В оперативном штабе добавили, что за последние несколько месяцев подозрение на коронавирус возникало в отношении нескольких людей. Ни у одного из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родственники вернувшегося из Милана москвича обратились в инфекционную больницу № 1. По всей видимости, они испугались за свое здоровье после сообщений СМИ. Пресса писала, что у москвича подтвердился коронавирус.