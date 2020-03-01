Родственники москвича, вернувшегося из Милана, пришли провериться на коронавирус

Родственники жителя Москвы, у которого заподозрили коронавирус COVID-19 после возвращения из итальянского Милана, решили сдать анализы. Как стало известно 5-tv.ru, они пришли в инфекционную клиническую больницу № 1 столицы.

В медучреждение явились все близкие мужчины, которые контактировали с ним после приезда из Италии. Анализы взяли у них, а также у работавших с ними медиков.

Ранее в прессе появилась информация, что результаты анализов якобы подтвердили наличие коронавируса у вернувшегося из Милана москвича. В департаменте здравоохранения Москвы и Роспотребнадзоре эти сведения до сих пор не подтвердили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Италия стала европейским эпицентром вспышки коронавируса. Российские власти рекомендовали гражданам не ездить туда из-за риска заразиться новым типом пневмонии. Возвращающихся россиян все чаще госпитализируют с подозрением на коронавирус. Так, пару дней назад в больницу доставили вернувшуюся из Милана жительницу Воронежа.