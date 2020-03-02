Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб после ДТП

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб после аварии в Москве. Советского генерала сбил автомобиль возле его дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина. На момент смерти мужчине было 84 года.

Как стало известно 5-tv.ru, Шуралева сбил водитель фургона «Форд Транзит» в Москве 1 марта. Пострадавший получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован. 2 марта стало известно, что он скончался.

Владимир Шуралев с 1990 года до декабря 1991 года занимал должность заместителя министра обороны СССР. С декабря 1991 года он стал начальником высших офицерских курсов «Выстрел» имени Маршала Советского Союза Шапошникова. С апреля 1992 года Шуралев вышел в запас.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто стал предположительным виновником аварии с участием Шуралева.