Виновник смертельного ДТП под Владимиром не имел лицензии и уснул за рулем
В результате аварии, по предварительным данным, пострадали 14 человек, один из них погиб.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
Пять самых опасных энергетических вампиров среди знаков зодиака
Фото, видео: УМВД по Владимирской области; МЧС РФ
Водитель маршрутки, столкнувшийся с фурой на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области, по предварительной информации, заснул за рулем, кроме того, он не имел лицензии на перевозку пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.
Согласно уточненным данным, в результате аварии пострадали 14 человек, один из которых погиб. Четверо раненых были госпитализированы, состояние троих из них оценивается как тяжелое. Инцидент произошел на 335-м километре автодороги в городе Гороховец.
Как сообщили в ГИБДД, микроавтобус «Мерседес Спринтер» следовал из Чувашии и врезался в стоявший на светофоре грузовик «Мерседес», направлявшийся из Мордовии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что микроавтобус столкнулся с газелью на трассе Владимир — Муром — Арзамас. 23 февраля.
Нашли ошибку?