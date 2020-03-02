Виновник смертельного ДТП под Владимиром не имел лицензии и уснул за рулем

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Карина Бернтгольц
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В результате аварии, по предварительным данным, пострадали 14 человек, один из них погиб.

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Фото, видео: УМВД по Владимирской области; МЧС РФ

Водитель маршрутки, столкнувшийся с фурой на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области, по предварительной информации, заснул за рулем, кроме того, он не имел лицензии на перевозку пассажиров.  Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Согласно уточненным данным, в результате аварии пострадали 14 человек, один из которых погиб. Четверо раненых были госпитализированы, состояние троих из них оценивается как тяжелое. Инцидент произошел на 335-м километре автодороги в городе Гороховец.

Как сообщили в ГИБДД, микроавтобус «Мерседес Спринтер» следовал из Чувашии и врезался в стоявший на светофоре грузовик «Мерседес», направлявшийся из Мордовии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что микроавтобус столкнулся с газелью на трассе Владимир — Муром — Арзамас. 23 февраля.

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