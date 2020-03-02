CAS принял заявление о подделке подписей МОК в деле российских биатлонисток
Международному олимпийскому комитету дали сутки на разъяснение вопроса.
Фото: www.globallookpress.com / imago sportfotodienst via www.im
Заявление адвоката российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной о поддельных подписях в документах Международного олимпийского комитета (МОК) принял к рассмотрению спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Об этом сообщает ТАСС.
CAS поручил МОК дать разъяснения по поводу подписей в документах до вторника, 3 марта.
«Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила Олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения», — говорится в сообщении агентства.
Радостной новостью о повороте в деле спортсменок также поделился с подписчиками в Instagram телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
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Биатлонный этап в Чехии пройдет без зрителей, а ещё Родченков подписи подделал!!! Короновирус и жара в CAS!!! Но наши спортсмены всех победят!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #голосбиатлона #ветербиатлонагонитнасвперед #вернеммедали
Зайцеву, Романову и Влухину лишили наград, завоеванных на Играх в Сочи в 2014 году и подвергли пожизненной дисквалификации. Спортсменки были вынуждены завершить карьеру, а также последующие годы заниматься судебными тяжбами в попытках восстановить справедливость.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат спортсменок, получивших пожизненную дисквалификацию в ноябре 2017 года после признания их причастными к допинговой системе России, заявил о поддельных подписях в документах, которые служили доказательством вины девушек. Материалы МОК предоставил бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.
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