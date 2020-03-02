CAS принял заявление о подделке подписей МОК в деле российских биатлонисток

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Алиса Старжевская
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Международному олимпийскому комитету дали сутки на разъяснение вопроса.

Фото: www.globallookpress.com / imago sportfotodienst via www.im

Тема:
Допинговый скандал

Заявление адвоката российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной о поддельных подписях в документах Международного олимпийского комитета (МОК) принял к рассмотрению спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Об этом сообщает ТАСС.

CAS поручил МОК дать разъяснения по поводу подписей в документах до вторника, 3 марта.

«Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила Олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения», — говорится в сообщении агентства.

Радостной новостью о повороте в деле спортсменок также поделился с подписчиками в Instagram телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

Зайцеву, Романову и Влухину лишили наград, завоеванных на Играх в Сочи в 2014 году и подвергли пожизненной дисквалификации. Спортсменки были вынуждены завершить карьеру, а также последующие годы заниматься судебными тяжбами в попытках восстановить справедливость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат спортсменок, получивших пожизненную дисквалификацию в ноябре 2017 года после признания их причастными к допинговой системе России, заявил о поддельных подписях в документах, которые служили доказательством вины девушек. Материалы МОК предоставил бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

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