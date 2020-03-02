Адвокат о деле МОК по биатлонисткам Зайцевой, Вилухиной и Романовой: Подписи Родченкова — поддельные
Заявление было сделано в Цюрихе, где проходят слушания Спортивного арбитражного суда (CAS).
Фото: РИА Новости / Евгений Тумашов / СБР
МОК предоставил по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой документы с поддельными подписями экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. С таким заявлением выступил адвокат спортсменок на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Цюрихе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что биатлонистов Логинова и Гараничева сняли с участия в чемпионате Европы.
Нашли ошибку?