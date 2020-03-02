МОК предоставил по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой документы с поддельными подписями экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. С таким заявлением выступил адвокат спортсменок на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Цюрихе.

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал российских спортсменок за причастность к допинговой системе в Сочи-2014, а также лишил их медалей Игр: Ольгу Зайцеву и Яну Романову – серебра эстафеты, Ольгу Вилухину – серебряных наград эстафеты и спринта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что биатлонистов Логинова и Гараничева сняли с участия в чемпионате Европы.