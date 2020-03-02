Адвокат о деле МОК по биатлонисткам Зайцевой, Вилухиной и Романовой: Подписи Родченкова — поддельные

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Марина Неруцких
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Заявление было сделано в Цюрихе, где проходят слушания Спортивного арбитражного суда (CAS).

Фото: РИА Новости / Евгений Тумашов / СБР

Тема:
Биатлонисты РФ под подозрением в допинге Допинговый скандал

МОК предоставил по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой документы с поддельными подписями экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. С таким заявлением выступил адвокат спортсменок на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Цюрихе.

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал российских спортсменок за причастность к допинговой системе в Сочи-2014, а также лишил их медалей Игр: Ольгу Зайцеву и Яну Романову – серебра эстафеты, Ольгу Вилухину – серебряных наград эстафеты и спринта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что биатлонистов Логинова и Гараничева сняли с участия в чемпионате Европы.

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